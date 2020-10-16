Резников начнет готовит политиков для работы в ОРДЛО после деоккупации

Резников намерен готовить политиков для ОРДЛО / УНИАН

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников заявил, что его коллеги готовят законопроект о переходном периоде после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что позволит эффективно подготовить потенциальных работников в структуры местной власти данных регионов.

"Одно из амбициозных заданий моего министерства - это подготовка законопроекта о переходном периоде, составной частью которого будет переходное правосудия. Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, а те, кто совершали преступления, все равно должны быть привлечены к ответственности", - цитирует Резникова Интерфакс-Украина.

По словам чиновника, к подобным размышлениям и действиям его подтолкнула недавняя поездка в Хорватию. Во время встречи в городе Вуковаре он понял, что главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми.

С идеей заранее готовить сотрудников для ОРДЛО Резников вернулся из Хорватии в Украину. Он полагает, что специалисты должны начать подготовку уже сейчас.

"А это значит, что они уже сейчас должны быть задекларированы как администрации города, села, пока находящихся под оккупацией. Простая идея - у хорватов был мэр Вуковара, когда город был оккупирован, и затем этот мэр приехал работать в уже деокупований Вуковар", - подытожил Резников.