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Резня на Николаевщине: всплыли неожиданные детали убийства на новогодней дискотеке

4 января 2022, 08:50
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Мужчина и женщина были знакомы. Односельчане поссорились в клубе и вышли выяснять отношения на улицу.

нож
На Николаевщине женщина зарезала знакомого мужчину / Depositphotos

Стали известны новые подробности убийства в Николаевской области, где 25-летний мужчина Виктор скончался в результате удара ножом, который ему нанесла 30-летняя женщина Ольга на сельской дискотеке.

Подробности смертельных разборок

Мужчина и женщина были знакомы. Свидетели говорят – трагедии предшествовал конфликт на дискотеке. Односельчане поссорились в клубе и вышли выяснять отношения на улицу, пишет Сегодня.

Вдруг мужчина выхватил нож, а потом схватил Ольгу за капюшон. Та же защищалась. Выхватила нож и ударила им.

Что известно о задержанной

Родные говорят, что Ольга пошла на дискотеку после того, как ее пригласила подруга. Они говорят, что погибший мужчина мог сам напороться на нож и получить смертельное ранение.

Родственники уверены – Ольга не могла нанести смертельный удар умышленно. Просто защищалась.

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Об Ольге односельчане отзываются только хорошо. Заботливая мать двух дочерей. Самостоятельно воспитывала сестер, когда мать бросила семью. Работает бригадиршей на соковом производстве.

Погибший имел уголовной прошлое

По словам классного руководителя погибшего, Виктор учился до 9 класса, однако вскоре попал в тюрьму: "Он такой, что в школе был разбойником, потом за кражу, не знаю как. Как я слышал, он сам наскочил на тот нож, тем более то его нож был".

Свидетельствовать на суде отказалась и сама Ольга. Ее посадили под ночной домашний арест. Пока будет продолжаться следствие. В полиции говорят, – могут переквалифицировать статью на самозащиту, если Ольга расскажет, как все было, и не будет молчать.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в отношении женщины начали производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" после того, как она смертельно ранила мужчину, который с ножом домогался ее на дискотеке.

30-летняя жительница одного из сел Николаевского района нанесла ножевое ранение в живот молодому человеку, потому что тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке.

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