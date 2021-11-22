УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Результат кадровых изменений: ГП "Гарантированный покупатель" дополнительно заработал 200 млн грн от продажи "зеленой" электроэнергии

22 ноября 2021, 20:30

"Гарантированный покупатель" ограничил на 40% объемы поставки электроэнергии по заключенным ранее контрактам

false
"Зеленая" электроэнергия

22 ноября 2021 года на Украинской энергетической бирже состоялся аукцион государственного предприятия "Гарантированный покупатель" по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). На торги выставили "зеленую" электроэнергию с поставкой в декабре. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По информации компании, "Гарантированный покупатель" ограничил на 40% объемы поставки электроэнергии по заключенным ранее контрактам, которые были не выгодны для предприятия и государства, и сумел реализовать эту электроэнергию на аукционе по рыночной цене.

По результатам торгов было продано 96 720 МВт•ч, то есть весь объем, выставленный на аукцион.

Средневзвешенная цена продажи составила 3 422 грн/МВт•ч, что в два раза выше, чем было в ранее заключенных контрактах.

Это дало возможность государственному предприятию получить дополнительно 201,2 млн грн, которые будут направлены на расчеты с производителями "зеленой" электроэнергии.

Напомним, 15 ноября ГП "Гарантированный покупатель" возглавил Вадим Улида.

Предыдущий руководитель был уволен из-за подозрения в нанесении убытков предприятию в результате продажи "зеленой" электроэнергии по заниженной цене. В связи с этим Минэнерго инициировало создание специальной межведомственной комиссии.

viber
зеленая энергетика
Сейчас вы просматриваете новость «Результат кадровых изменений: ГП «Гарантированный покупатель» дополнительно заработал 200 млн грн от продажи «зеленой» электроэнергии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали срокиУкраинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали сроки Приметы на 20 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 20 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуСчастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году На Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погодыНа Украину налетит циклон и принесет резкое ухудшение погоды Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойМокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первой
21:05

В Украине резко взлетели цены на самый популярный овощ

20:57

Мигранты – атакуют, а пограничники Беларуси прикрывают: Польша заявила о тактике нападения на кордонВидео

20:54

В декабре в Украине ударит крепкий мороз и завалит снегомВидео

20:30

Результат кадровых изменений: ГП "Гарантированный покупатель" дополнительно заработал 200 млн грн от продажи "зеленой" электроэнергии

20:04

Била по лицу и таскала за ухо: на Волыни учительница физики избила ученикаВидео

Реклама
19:49

Крым – Украина и силовая операция по полуострову: у президента Болгарии объяснили резкое заявление

19:47

Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обманВидео

19:30

"I Alone Can Fix It: в чем трагедия украинских президентовмнение

19:22

35 гривен за буханку: в Украине взлетят цены на хлебВидео

19:14

Киев попал в ТОП-10 самых инстаграммных городов мираВидео

19:07

Гороскоп на завтра 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныВидео

18:51

Шуфутинский запланировал концерт в Киеве после посещения Крыма: как его "встретят" пограничникиВидео

18:51

Как в Новый год 2022 угодить Тигру, чтобы он принес в дом счастье и благополучие

18:42

Бонус для Москвы и до 100 млрд кубометров газа в Европу: Украина поставила РФ условие по транзитуВидео

18:30

В Украине выбрали королеву красоты с инвалидностью

18:04

В Киеве массово конфискуют автомобили: кто лишится "четырёхколёсного друга" и почемуВидео

18:03

Синоптики удивили украинцев аномальной погодой в конце ноябряВидео

18:00

Аваков, Шустер и Комаровский сделали интригующее фото с оружием в руках: в Сети бурно отреагировали

17:59

Венчание, внезапное увольнение и неожиданная кража: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021Видео

17:47

Машину разорвало на части: во Львовской области в страшной аварии погибла 15-летняя девочкаВидео

Реклама
17:32

Вакцинация детей от COVID-19: Комаровский предупредил об опасной мутацииВидео

17:31

Магнитные бури в декабре 2021: прогноз самых опасных днейВидео

17:31

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но расслабляться не стоит - ЛяшкоВидео

17:14

Увидел добычу и выстрелил: охотник подстрелил бабушку и ребенка на Тернопольщине

17:11

Поднял кубок над головой третий раз подряд: стало известно, кто выиграл Лигу СмехаВидео

16:58

Коронавирус не в тройке лидеров: Госстат назвал самые частые причины смерти украинцевВидео

16:45

Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в бедуВидео

16:43

"Атака Украины" на Донбассе: Кулеба поставил точку вокруг истерики РФВидео

16:36

Абсолютно обнаженная Ольга Цибульская показала горячие постельные кадры

16:35

В Славянске появились "антиковидные" таксиВидео

16:30

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

16:24

Вера Брежнева в прозрачной блузке с глубоким декольте затосковала по "ВИА Гре"

16:20

"Напилась так, что идти не могла": в Полтаве на улице нашли 14-летнюю пьяную школьницу

16:14

15-летний подросток торговал COVID-сертификатами в фейковой "Дии"Видео

16:09

За подделку придется отвечать по полной: в Украине ужесточают проверку COVID-сертификатовВидео

16:08

Денис Казанский. Организатора "референдума" в 2014 отблагодарили подваломВидеоблоги

16:07

Как повысить гемоглобин народными средствами – простые и действенные способы

15:53

Дипскандал из-за Крыма: в США ответили на заявление президента Болгарии

15:53

В Николаеве водитель троллейбуса на глазах у ребенка избила беременную из-за денег

15:49

В Одессе авто-леди устроила "боулинг" с автомобилем на парковкеВидео

Реклама
15:48

"Это делать пока рано": Данилов сообщил, кто выступает против вступления Украины в НАТОВидео

15:47

Путин и Байден проведут встречу и обсудят УкраинуВидео

15:33

Ким Кардашьян спасла 130 афганских девушек от режимаТалибана

15:32

В 2022 году в Украине резко поднимутся зарплаты: названы профессии-"счастливчики"Видео

15:28

Ситуация тяжелая: глава Госпотребслужбы Киева о выходе столицы из "красной" зоныВидео

15:22

В разведке РФ припугнули Украину грузинским сценарием 2008 годаВидео

15:18

Pfizer заявила о 100% эффективности вакцины против COVID-19 среди детей 12-15 лет

15:00

На вакцинацию две недели: Минздрав расширил список профессий с обязательной прививкой от COVID-19Видео

14:50

Дельта-штамм коронавируса внезапно исчез из Японии: генетик объяснил, почему это произошлоВидео

14:43

Весна придет на 2 недели раньше: синоптик предупредил о максимальных морозах зимойВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять