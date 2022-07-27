РФ будет мстить: Жданов рассказал о последствиях уничтожения Антоновского моста

Вечером 26 июля сообщалось, что ВСУ уничтожили Антоновский мост / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал вероятное уничтожение или выведение из строя Антоновского моста в оккупированном Херсоне.

Жданов подтвердил, что ВСУ произвели обстрел Антоновского моста. По его словам, по объекту были нанесены удары, но степень повреждений пока неизвестна.

"Его уничтожение является первоочередной задачей для дальнейшего выбивания противника с правого берега Днепра и освобождения Херсона. Невозможность использовать Антоновский мост сильно усложнит логистику противнику, что не позволит им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона", — написал Жданов в Telegram.

Эксперт пояснил, что если мост был уничтожен или выведен из строя на длительный срок, то оккупанты в ближайшие дни усилят ракетные удары по гражданским объектам Украины. Поэтому Жданов призывает украинцев не пренебрегать воздушными тревогами.

Отметим, 23 июля сообщалось, что украинские военные взяли под огневой контроль Антоновский мост.

Вечером 26 июля херсонские телеграмм-каналы сообщили о взрывах в оккупированном Херсоне. В частности, якобы был нанесен удар по Антоновскому мосту. Сообщалось, что ВСУ уничтожили Антоновский мост. Пока официального подтверждения информации нет. Также последствия и масштабы разрушений неизвестны.

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