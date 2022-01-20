РФ должна гарантировать мир на Донбассе: Зеленский выдвинул условие Москве

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что ожидает переговоров с РФ для деэскалация на государственной границе.

Как подчеркнул он во время онлайн обращения в рамках подготовки пятой Конференции по вопросам реформ в Украине, руководство России должно гарантировать достижение мира на Донбассе.

"События, которые в последние недели разворачиваются вокруг Украины, в очередной раз засвидетельствовали уникальную роль Украины для Европы и ее будущего, - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что эти события подтверждают, что всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Российской Федерацией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижение мира на Донбассе", - добавил Зеленский.

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