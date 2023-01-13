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РФ готовит новый ракетный удар по Украине: куда могут целиться оккупанты

13 января 2023, 10:30
Оккупанты могут проводить процесс слаженности сил и подтягивания резервов, не исключила Наталья Гуменюк.
Ракетный удар
РФ готовит новый ракетный удар по Украине / pixabay.com, vpk.name

На сегодня есть признаки подготовки к новому массированному удару российских оккупантов по Украине, заявила спикер Оперативного командования Пивдень Наталья Гуменюк.

Не исключено, что сейчас происходит процесс слаженности сил и подтягивания резервов, подчеркнула она в эфире телемарафона.

Спикер ОК Пивдень говорит, что РФ может совершить смешанную атаку: с ракетами воздушного и морского базирования, а также дронами Шахид.

"В то же время не следует исключать, что могут быть и атаки волнами. Сначала запустят иранские дроны, а уже после этого – ракеты. Не исключен и сценарий, при котором параллельным будет и массированный ракетный обстрел, и использование наземного оружия. Тех же С-300", - говорит она.

Гуменюк добавила, что оккупанты могут бить по критической инфраструктуре. По ее словам, они это делают для того, чтобы ухудшить жизнь жителей на мирных и освобожденных территориях. Она также заметила, что когда российские военные не преуспевают на линии столкновения, то от атак страдают тыловые районы.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

По предварительным данным, в результате падения обломков есть разрушения в Голосеевском районе, Соломенском районе, Печерском районе. В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

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война России и Украины ракетный удар Наталья Гуменюк
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