РФ может пойти в новую атаку: у Зеленского назвали вероятное направление

У России действительно есть определенные ресурсные преимущества, предупредил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк не исключает новые атаки РФ/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Российские оккупанты имеют огромное преимущество в ресурсе, поэтому не исключено повторение ситуации, которая складывается в Харьковской области, рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Главный вопрос заключается в том, как на это отреагировать и быстро перебросить резервы", - подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Вместе с тем представитель ОП предупредил о том, что страна-агрессор РФ будет пробовать атаковать и на других направлениях.

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"Потому что, обладая преимуществом в определенном ресурсов, надо создавать дополнительное давление, в частности информационно-психологическое. Безусловно, россияне сегодня атакуют еще и Сумскую область", – говорит он.

При этом собеседник напомнил, что Украина выглядит совсем не так, как в начале полномасштабной войны. Украинские военные, ГУР, Минобороны точно знают, куда мы движемся и что делаем.

"Я хочу подчеркнуть, чтобы мы не имели ни иллюзий, ни большого пессимизма. У России действительно есть определенные ресурсные преимущества – это снаряды и КАБы. Против этого трудно работать, если у нас вообще нет паритетного количества того, что должно быть на поле боя. Но как только Украина получит дополнительные снаряды, а они уже поступают на линию фронта, как только будет иметь возможность контролировать воздух, то ситуация будет выглядеть совсем иначе", – предупредил он.

Подоляк добавил, что РФ уже больше года хочет сломать нашу оборону на Донецком направлении, но у них ничего не получается, поэтому сейчас противник решил сосредоточиться на других участках.

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Ранее в Силах обороны назвали направление удара РФ. Не исключен сценарий, по которому агрессор может активизироваться на северо-востоке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россиян отбросили на востоке.Накал боевых действий на востоке остается высоким, подчеркнул Владимир Назаренко.

Как сообщалось ранее, ударом HIMARS был обезглавлен полк "элитных" войск россиян. Подтверждена ликвидация еще двоих офицеров РФ, которых "задвухсотили" на Донбассе.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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