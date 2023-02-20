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РФ может соврать о "взятии" Бахмута в годовщину начала войны – британская разведка

20 февраля 2023, 10:56
Потери россиян остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре, рассказали в британской разведке.
Бахмут
ВСУ продолжают оборону Бахмута / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Несмотря на огромные потери российские оккупанты продолжают попытки штурма Бахмута Донецкой области.

Не исключено, что в Москве объявят о захвате города к годовщине начала войны, даже если информация окажется ложной. Об этом идет речь в сообщении британской разведки.

Уточняется, что потери россиян остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, "элитные" 155-я и 40-я бригады морской пехоты понесли очень большие потери в Угледаре и, вероятно, более неэффективны в бою.

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"С приближением годовщины вторжения российские силы, вероятно, находятся под растущим политическим давлением. По всей вероятности, Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен, чтобы приурочить это к годовщине войны, независимо от реальности на месте", — добавили в британской разведке.

@DefenceHQ
/ @DefenceHQ

Бои вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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