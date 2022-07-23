РФ не будет усиливать наступление с моря после открытия "зеленых коридоров" - Кубраков

Россия не будет усиливать наступление на порты / Коллаж Александр Кубраков

Россия не будет усиливать свое наступления с моря после открытия "зеленых коридоров" для вывоза зерна из украинских портов. Российских военных сразу остановят украинские ракеты, если они только попытаются войти в зону их досягаемости. Об этом в эфире ТСН заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, который возглавляет украинскую делегацию в Стамбуле.

"После того, как Украина начала успешно применять ракеты "Нептун", после того, как мы получили ракеты Harpoon, после того, как мы потопили пару больших, небольших кораблей Российской Федерации, российские корабли в последние недели прячутся, почти не покидают крымскую акваторию. Потому что они понимают, что как только они приближаются на расстояние, с которого попадают наши ракеты, они понимают прекрасно, какой будет результат", – сказал Александр Кубраков.

Он добавил, что Украина "не видит риска" захода российских военных в украинские порты через "зеленые коридоры".

"Я уверен, что наши Вооруженные силы готовы. И освобождение острова Змеиный — это еще дополнительное подтверждение потому, что мы свою территорию контролируем", – добавил Кубраков.

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Зерновое соглашение

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Это соглашение будет действовать 120 дней, но предусмотрена возможность продления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией того, что Украины выстоит в войне против России. Он также добавил, что благодаря соглашению около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. По состоянию на сейчас в Украине в наличии зерна на 10 млрд долларов.

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