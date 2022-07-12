РФ не сможет оборонять рубежи: Жданов назвал два сценария развития войны в Украине

Жданов назвал два сценария развития войны в Украине / Генштаб ВСУ, Главред

Россия может увеличить свои резервы раньше, чем Украина получит достаточное количество оружия. Это является худшим сценарием развития войны на ближайшие месяц-полтора. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.ua.

"Таким образом усилит свой наступательный потенциал и будет продолжать наступление на востоке Украины. А мы будем ожидать того оружия, которое нам пообещали наши партнеры. Это самый плохой сценарий, если Россия нас опередит", — подчеркнул Жданов.

Однако не стоит сразу ждать худшего, ведь Украина может сыграть на опережение. Хорошим сценарием будет, если Украина получит раньше иностранное оружие.

"Тогда мы будем наращивать нашу обронную способность, нанося разгром российской армии, заставляя их переходить к "глухой" обороне, наносить им огненное поражение. Таким образом мы сможем на вторую половину августа выйти на несостоятельность России получать оборону рубежей, которые они занимают на сегодняшний день" ", — добавил Жданов.

Читайте такжеОтдаст Путину войска и потеряет власть: Жданов объяснил, в какую ловушку втягивают Лукашенко

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший председатель Луганской ВГА Георгий Тука заявил, ели России гипотетически удастся захватить те несколько населенных пунктов Донбасса, которые еще остаются под контролем Украины, то оккупанты на этом не остановятся.

По его словам, Россия может использовать факт взятия под полный контроль Донетчины и Луганщины для начала переговоров и оперативной паузы.

Другие новости: