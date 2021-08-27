РФ никогда не присоединит к себе "ЛДНР": экс-глава МИД назвал причину

/ Reuters

Россия вряд ли когда-либо пойдет на формальное присоединение оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Как подчеркнул он в комментарии на канале Украина 24, в этом случае исчезнет тезис о том, что Россия является всего лишь посредником и наблюдателем, а не участником конфликта.

"Поэтому Донбасс остается той раной, которую Кремль будет использовать максимально долго", - убежден дипломат.

По его мнению, Кремлю выгодна дестабилизация Украины, а также возможность вести антиукраинскую пропаганду.

"Поэтому, боюсь, тезис о том, что оккупированные территории когда-то станут частями России, несколько преувеличены", - добавил Огрызко.

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Напомним, ранее конфликтолог-международник Григорий Перепелица заявил, что Запад принял решение договариваться с Россией в ущерб своим ценностям и интересам Украины.

По его мнению, Германия фактически поддерживает Северный поток-2 и легализацию "ЛДНР" в политико-правовом поле Украины путем имплементации "формулы Штайнмайера".