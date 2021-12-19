"РФ понимает только язык силы": Ярош предложил разместить в Украине ядерное оружие

Дмитрий Ярош / УНИАН

Командующий Украинской добровольческой армией, советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош прокомментировал заявление белорусского режима о возможности размещения в стране российского ядерного оружия.

По его мнению, Украина должна дать симметричный ответ. Своими мыслями экс-глава Правого сектора поделился в Facebook.

"Считаю, что в этом случае, власти Украины нужно обратиться к нашим союзникам - США и Великобритании - с призывом разместить часть их ядерного потенциала на территории нашего суверенного государства", - считает командующий УДА.

Он уверен в том, что такой шаг Запада "станет реальным исполнением Будапештского меморандума, гарантировавшего неприкосновенность наших границ и мир на нашей земле, а также отобьет у Путина желание проводить любые захватнические действия в отношении Украины".

"Эрефия понимает только язык силы", - добавил Ярош.

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Напомним, ранее в Беларуси заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

Там также считают, что плацдарм против России НАТО якобы создает в Украине.

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