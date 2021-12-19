"РФ понимает только язык силы": Ярош предложил разместить в Украине ядерное оружие

Россия понимает только язык силы, говорит Дмитрий Ярош.
Командующий Украинской добровольческой армией, советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош прокомментировал заявление белорусского режима о возможности размещения в стране российского ядерного оружия.
По его мнению, Украина должна дать симметричный ответ. Своими мыслями экс-глава Правого сектора поделился в Facebook.
"Считаю, что в этом случае, власти Украины нужно обратиться к нашим союзникам - США и Великобритании - с призывом разместить часть их ядерного потенциала на территории нашего суверенного государства", - считает командующий УДА.
Он уверен в том, что такой шаг Запада "станет реальным исполнением Будапештского меморандума, гарантировавшего неприкосновенность наших границ и мир на нашей земле, а также отобьет у Путина желание проводить любые захватнические действия в отношении Украины".
"Эрефия понимает только язык силы", - добавил Ярош.
Напомним, ранее в Беларуси заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.
Там также считают, что плацдарм против России НАТО якобы создает в Украине.
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