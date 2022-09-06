РФ проиграет войну в Украине: экс-глава ЦРУ назвал причину

Уничтоженная в Украине бронетехника РФ / Фото УНИАН

Перспектива победы России в войне с Украиной становится все более маловероятной, заявил бывший директор американского агентства внешней разведки ЦРУ Дэвид Петреус.

Он считает, что НАТО и все страны Запада должны обеспечить, чтобы Россия потерпела поражение в Украине. Как подчеркнул он в интервью Die Welt, последствия победы России в Украине действительно будут чрезвычайно серьезными.

Собеседник высоко оценил уровень подготовки украинских воинов. Он считает, что ВСУ очень эффективно используют все оружие, которое получают от западных партнеров, и регулярно заставляют РФ отводить тяжелое вооружение, авиацию и флот.

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Вместе с тем он подчеркнул, что РФ располагает войсками, которые она все еще может дополнительно развернуть в Украине, а также запасы оружия.

"Нет никаких сомнений в том, что у России есть еще не развернутые в Украине значительные средства, которые могут нанести огромный ущерб странам НАТО. Как указал генеральный инспектор, лидеры НАТО хорошо осознают эту реальность и делают все, что в их силах, для усиления сдерживания таких действий", – отметил он.

Напомним, ранее украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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