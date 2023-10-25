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РФ атаковала Харьковщину и Херсонщину: есть погибшие, под завалами остаются люди

Алёна Воронина
25 октября 2023, 09:48
На месте одного из прилетов на Херсонщине продолжается спасательная операция, под завалами могут оставаться люди. В Харьковской области два человека погибли.
Авиабомба, разрушенный дом
РФ сбросила 13 авиабомб на Херсонщину/ коллаж: Главред, фото: "Суспільне", ГСЧС Украины

Российские оккупанты вечером 24 октября после 22:00 сбросили 13 управляемых бомб на Херсонскую область.

На месте одного из прилетов под завалами могут находиться люди. Там продолжается спасательная операция. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"И снова Россия прошлась огнем по населенным пунктам Херсонщины. Этой ночью оккупанты наносили удары разными видами вооружения. После 22 часов враг выпустил 13 управляемых бомб. На месте одного из прилетов продолжается спасательная операция. Вероятно, под завалами люди", – сообщил Прокудин.

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Всего за сутки и до сегодняшнего утра российские захватчики сбросили на Херсонщину 35 управляемых авиационных бомб, а также совершили ракетный удар и атаку "Шахедом".

"Всего с 06:00 24.10.2023 по 06:00 25.10.2023 зафиксировано 35 прилетов КАБ (управляемых авиационных бомб – ред.). Был нанесен и ракетный удар. Также была атака ударным беспилотником Shahed. Масштабы разрушений уточняются", – отметил глава ОВА.

За сутки российские оккупанты совершили 86 обстрелов Херсонщины. Противник выпустил 389 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, а также запускал дроны. По городу Херсон враг выпустил 6 снарядов.

За прошедшие сутки оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание завода в Бериславском районе. В результате атак захватчиков четыре человека были ранены.

Атака окупантов на Харьковщину – есть погибшие

Российские оккупанты вечером во вторник, 24 октября, атаковали также Харьковскую область. В результате атаки в селе Подолы Купянского района погибли двое гражданских мужчин 57 и 50 лет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительным данным, армия РФ нанесла удары с артиллерии. Разрушено хозяйственное сооружение, поврежден забор, 2 легковых автомобиля. На месте работают правоохранители и фиксируют очередные преступления оккупанта против гражданского населения Харьковщины", – рассказал председатель ОВА.

Последствия ракетного удара по Харьковщине
Последствия ракетного удара по Харьковщине/ Telegram Олег Синегубов
Последствия ракетного удара по Харьковщине
Последствия ракетного удара по Харьковщине/ Telegram Олег Синегубов

Атаки РФ по Украине

Вечером 22 октября российские оккупанты ударили по ТЭС. Пресс-служба компании ДТЭК сообщила, что российские оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций. Обошлось без пострадавших, но в результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию последствий.

В ночь на 25 октября на Хмельнитчине гремели взрывы. В результате сбития российских воздушных целей произошло их падение на территории объекта критической инфраструктуры. Взрывной волной повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства. Сейчас за медицинской помощью в больницу обратились 16 человек.

Напомним, РФ атакует Украину новыми дронами Italmas, которые легче Shahed и которые сложнее сбить. Оккупанты пытаются расширить и диверсифицировать свой арсенал беспилотников, ракет и управляемых бомб в преддверии осенне-зимнего сезона.

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война в Украине авиабомба вторжение России Херсонская область
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