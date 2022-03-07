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РФ светит Нюрнберг-2: Кулеба раскрыл детали создания международного трибунала

7 марта 2022, 18:20

Руководство России следует наказать за варварскую агрессию, как нацистов, заявил Дмитрий Кулеба.

Бородянка, обстрел украинских городов, разрушенное здание, разрушенный жилой дом
Украина инициирует воздание трибунала над РФ за варварскую агрессию / Макс Левин

Украина поддержала создание международного трибунала для наказания руководства России за преступление агрессии как над нацистами, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"24 февраля Российская Федерация начала новый этап агрессии, полномасштабную агрессивную войну против Украины. В речах перед и во время вторжения президент РФ подробно изложил мотивы своих действий. Он публично отрицал право Украины и украинского народа на существование, что указывает на человеконенавистническую идеологию в основе преступления агрессии России", - написал он в Facebook.

В связи с этим Украина вместе с партнерами инициировала ряд международно-правовых процессов для привлечения преступников к ответственности. Речь идет о делах в международном суде ООН, международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека и других.

Так, в ходе этих процессов рассматриваются отдельные нарушения и преступления во время агрессии. В то же время все они являются производными главного преступления - вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Учитывая беспрецедентный за более 80 лет характер неспровоцированной агрессии и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения РФ и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечества, я поддержал инициативу международного научного сообщества по созданию специального трибунала по рассмотрению дела о преступлении российской агрессии против Украины", - подчеркнул Кулеба.

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Он добавил, что участие в создании трибунала примет коалиция государств. Украина тем временем проводит сбор всех доказательств, касающихся преступления агрессии против нее, и благодарна своим партнерам за готовность поддержать эту работу.

"Прецедент создания такого инструмента международного правосудия уже был в прошлом столетии. В январе 1942 года в Лондоне представители девяти государств подписали декларацию, которая заложила основы Нюрнбергского трибунала", - отметил глава МИД.

Кулеба благодарен ведущим специалистам по международному праву, которые разработали проект декларации и заявления с призывом к созданию специального трибунала для наказания руководства Российской Федерации за преступление агрессии против Украины.

"Отдельно подчеркиваю, что работа над созданием трибунала не заменяет, а дополняет существующие дела за совершенные в ходе агрессии военные преступления и преступления против человечности, которые сейчас расследуются в международном уголовном суде, а также инициированные Украиной процессы в международном суде ООН и Европейском суде по правам человека", - сказал министр.

Глава МИД выразил убеждение, что совместными усилиями удастся привлечь к ответственности Российскую Федерацию и ее руководство за преступление агрессии.

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Напомним, ранее Украина назвала главные требования к РФ в Гааге.

Российские оккупанты должны немедленно прекратить военные действия, которые они развязали на территории Украины 24 февраля.

Вопросы репараций и компенсаций обязательно будут предметом следующих слушаний.

viber
Гаагский трибунал Дмитрий Кулеба война России и Украины
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