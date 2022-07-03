РФ убила 6 человек, в том числе ребенка: детали ракетного удара по Славянску

Результаты обстрела Славянска / Facebook/Vadymlyakh

Стали известны подробности обстрела Славянска Донецкой области российскими оккупантами. В результате ракетного обстрела города погибли 6 жителей, 15 получили ранения.

Новые данные преступлений российских захватчиков озвучил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщил в Facebook.

"По сегодняшнему обстрелу. Предварительно - 6 погибших, 15 раненых. Среди погибших - ребенок. Среди раненых - работник коммунального предприятия", - написал он.

Лях уточнил, что пострадали различные микрорайоны города: Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.

"Разрушения в жилом секторе и на коммунальных предприятиях - КАТП, троллейбусном управлении, фильтровальной станции", - добавил он.

Городской голова напомнил, что информацию о пострадавших домах можно сообщать на горячую линию.

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