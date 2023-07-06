УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ убила семью украинского журналиста: подробности ракетного удара по Львову

Алексей Тесля
6 июля 2023, 12:18 обновлено 6 июля, 12:24
174
Среди погибших оказались родные журналиста Владимира Садового – его мама и сестра.
Сенив, Садова
Анастасия Сенив и Мирослава Садова погибли во Львове / Facebook/igor.zinkevych

В результате ракетного удара российских оккупантов по Львову в ночь на 6 июля, погибла семья журналиста Владимира Садового.

Среди погибших оказались родные журналиста – Анастасия Сенив и ее мама Мирослава Садова, сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Сегодня ночью российские изверги забрали жизнь человека, работавшего бок о бок в нашем медиаресурсе varta1.com.ua. Не стало Анастасии Сенив и ее мамы Мирославы Садовой. Они семья нашего "вартового" Владимира Садового - родная сестра и мама!", – написал он.

видео дня

Зинкевич подчеркнул, что российская ракета попала прямо в дом, в котором проживали погибшие.

"Это трагедия для всех нас, для каждого львовянина, потому что это еще раз нам подтвердило: нет ничего святого у врага! Человеческая жизнь для них ничего не стоит. А то, что мы живем во Львове, не означает, что мы живем в безопасности, потому что война здесь и сейчас. Мы должны все работать сейчас не для обогащения собственного кармана, а для того, чтобы победить врага, наказать", — добавил он.

При этом Зинкевич также опубликовал фото погибших в результате ракетного удара РФ.

садова, сенив
Анастасия Сенив и Мирослава Садова / Facebook/igor.zinkevych

Ракетный удар РФ по Львову:

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате погибли четыре человека. Медицинская помощь была оказала 34 людям, 13 из них были госпитализированы.

Возраст погибших – от 21 до 95 лет. Самой младшей девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. Россия убивает нашу молодежь. Наше будущее. Старшей погибшей – 95. Погибшая женщина пережила Вторую мировую.

Разрушения получили: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

Больше новостей:

новости Львова война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

РФ убила семью украинского журналиста: подробности ракетного удара по Львову

РФ убила семью украинского журналиста: подробности ракетного удара по Львову

12:18 Украина
Путин мстит Саакашвили, но его могут вернуть в Украину при вмешательстве США - Васадзе

Путин мстит Саакашвили, но его могут вернуть в Украину при вмешательстве США - Васадзе

12:00 Эксклюзивы
Летели на Киев, но свернули ко Львову: Игнат поведал детали ракетной атаки

Летели на Киев, но свернули ко Львову: Игнат поведал детали ракетной атаки

10:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:40

"Лагеря мы не возводим": Лукашенко заявил, что "вагнеровцев" в Беларуси нет

12:38

До и после: Хлывнюк показал, как война изменила его

12:18

РФ убила семью украинского журналиста: подробности ракетного удара по Львову

12:17

"Сдохла": в сети появилась информация о смерти ЛолитыВидео

12:10

Как опытные хозяйки заготавливают малину на зиму: 2 лучших способа

В Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – ЯгунВ Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – Ягун
12:07

Ольга Сумская высказалась о живущей в Москве дочери-молчунье

12:01

"Поломаны ребра": в Сети узнали, почему Суровикин не выходит на публику

12:00

Путин мстит Саакашвили, но его могут вернуть в Украину при вмешательстве США - ВасадзеЭксклюзив

11:52

В России пересняли фильм, чтобы вырезать оттуда Машу Машкову

Реклама
11:52

РФ не справляется с наступлением ВСУ и стянула войска со всей страны - разведка Британии

11:39

Назвал щенка так, что мама стесняется с ним гулять: мужчина "блеснул" юмором

11:31

"Китай сделал ставку": генерал СБУ назвал вероятного преемника ПутинаВидео

11:31

Головки будут размером с кулак: названо самое лучшее удобрение для чеснока

11:30

"Достала": дочь Поляковой показала, что учудил ее бойфренд

11:22

Головоломка для людей с высоким IQ: нужно найти слово "теннис" за 20 секунд

11:17

Украинская певица стала жертвой ночной атаки России по Львову

11:13

ФСБ против Минобороны РФ: генерал рассказал о битве за Кремль

10:56

Будет вкуснее: шеф-повар показал необычный способ чистки картофеляВидео

10:55

Летели на Киев, но свернули ко Львову: Игнат поведал детали ракетной атаки

10:51

"Кому нужен твой шлак": MARUV показалась в новом образе, но её захейтилиВидео

Реклама
10:50

Вырастут роскошные розы на зависть соседям: как применять обычный йод для цветов

10:26

Генерал рассказал, может ли Путин держать Кремль в узде после бунта ПригожинаВидео

10:24

Умер актер из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

10:15

По внешнему виду и запаху: как понять, что мясо испортилось

09:59

Что нельзя говорить дочери: какие фразы наносят пожизненную травму

09:52

На крыше 4 энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные "объекты"

09:46

Буданов пояснил, как кончина Путина может стать полезной Украине

09:25

Девушка показала, сколько грязи содержится в деревянных ложках и лопатках

08:43

Гороскоп на завтра 7 июля 2023: Тельцов не остановить, Девы - потеря денег

08:43

"Россияне готовили "Калибры" с вечера": Гуменюк рассказала о ночной атаке по Львову

08:41

Зеленский ответил, возможно ли примирение между Украиной и РФ

08:17

Кадыров готовится воевать за независимостьмнение

07:59

Польша и Британия поддерживают ускорение вступления Украины в НАТО

07:27

Угроза теракта РФ на Запорожской АЭС постепенно снижается - Буданов

07:03

Лишь немногие найдут козу в сложной оптической иллюзии: у вас есть всего 18 секунд

07:00

Международный день поцелуев: топ-5 кинопоцелуев, от которых задрожат коленкиВидео

06:40

Что означает выражение "на руку ковінька": Авраменко дал неожиданный ответВидео

06:34

РФ нанесла ракетный удар по Львову, есть жертвы: все подробностиФотоВидео

06:25

Какая одежда старит женщину: 10 вещей, которые мгновенно придают возраст

06:20

Вся надежда на нечеловеческую стойкость украинской армиимнение

Реклама
05:30

Зачем класть чайный пакетик в авто: ответ удивит многих автомобилистов

04:34

Гороскоп Таро на июль 2023: Водолеям - триумф и прогресс, Рыбам - много любвиВидео

04:00

Какой сегодня праздник 6 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:40

"Кадыров боится": в РФ расследуют, почему Путина не защищали от Пригожина – Маломуж

03:20

Близкая подруга Мадонны рассказала, как сейчас себя чувствует певица

02:50

В Кремле ждут и боятся наступления ВСУ в Крым: эксперт раскрыл к чему готовится РФ

02:05

Наполеоновские планы: чего добивался Бонапарт и что эта фраза значит сейчас

01:35

Экс-депутат Госдумы пояснил, как на планы Путина влияет его окружениеВидео

05 июля, среда
23:59

У оккупантов трагедия: в Макеевке прилетела новая "бавовна"Видео

23:34

"Выйти уже не могут": ВСУ взяли в ловушку оккупантов в Бахмуте

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять