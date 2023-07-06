РФ убила семью украинского журналиста: подробности ракетного удара по Львову

Среди погибших оказались родные журналиста Владимира Садового – его мама и сестра.

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Анастасия Сенив и Мирослава Садова погибли во Львове / Facebook/igor.zinkevych

В результате ракетного удара российских оккупантов по Львову в ночь на 6 июля, погибла семья журналиста Владимира Садового.

Среди погибших оказались родные журналиста – Анастасия Сенив и ее мама Мирослава Садова, сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Сегодня ночью российские изверги забрали жизнь человека, работавшего бок о бок в нашем медиаресурсе varta1.com.ua. Не стало Анастасии Сенив и ее мамы Мирославы Садовой. Они семья нашего "вартового" Владимира Садового - родная сестра и мама!", – написал он.

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Зинкевич подчеркнул, что российская ракета попала прямо в дом, в котором проживали погибшие.

"Это трагедия для всех нас, для каждого львовянина, потому что это еще раз нам подтвердило: нет ничего святого у врага! Человеческая жизнь для них ничего не стоит. А то, что мы живем во Львове, не означает, что мы живем в безопасности, потому что война здесь и сейчас. Мы должны все работать сейчас не для обогащения собственного кармана, а для того, чтобы победить врага, наказать", — добавил он.

При этом Зинкевич также опубликовал фото погибших в результате ракетного удара РФ.

Анастасия Сенив и Мирослава Садова / Facebook/igor.zinkevych

Ракетный удар РФ по Львову:

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате погибли четыре человека. Медицинская помощь была оказала 34 людям, 13 из них были госпитализированы.

Возраст погибших – от 21 до 95 лет. Самой младшей девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. Россия убивает нашу молодежь. Наше будущее. Старшей погибшей – 95. Погибшая женщина пережила Вторую мировую.

Разрушения получили: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

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