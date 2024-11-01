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РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове: подробности "прилетов"

Алексей Тесля
1 ноября 2024, 16:45обновлено 1 ноября, 17:25
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Зафиксирован прилет в жилой частный дом, также повреждены многоэтажные дома, сообщил Олег Синегубов.
Взрыв, дым, огонь
В Харькове прогремели взрывы / pixabay.com

Главное:

  • РФ нанесла удар по жилым домам
  • В результате есть разрушения

В Харькове прогремели взрывы в пятницу днем, 1 ноября. Под удар российских оккупантов попали жилые дома.

"Зафиксирован вражеский прилет в Харькове. По предварительным данным, есть повреждения жилищной инфраструктуры", — сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его данным, в результате вражеского обстрела зафиксирован прилет в жилой частный дом. Также повреждены многоэтажные дома.

"Информация о потерпевших выясняется", — подчеркнул Синегубов.

Отметим, ранее в Командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о том, что страна-агрессор РФ запустила ракеты в сторону Харькова.

Позже он добавил, что враг попал баллистической ракетой, тип еще устанавливается. Одно попадание – в жилой дом.

"71-летняя и 60-летняя женщины получили острую реакцию на стресс. Повреждены десятки жилых частных и многоквартирных домов", — написал Синегубов.

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, у места попадания в окрестных многоэтажках выбиты окна. Специалисты обследуют эти постройки на возможные скрытые повреждения.

"На месте работают все коммунальные службы и волонтеры. Вся необходимая помощь жителям домов рядом с эпицентром взрыва оказывается и будет предоставляться в полном объеме", — сообщил он.

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Ранее Главред сообщал, что КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома. По предварительной информации, удар мог быть нанесен управляемой авиационной бомбой. В результате этого погиб ребенок - 11-летний мальчик, известно о нескольких десятках пострадавших.

Позже стало известно, что количество раненых резко возросло - до 34. Также стало известно, что сейчас под завалами находится 15-летний парень.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове нашли тело 15-летнего мальчика. Подросток в момент удара был в квартире с бабушкой и дедушкой. Но они были в дальней комнате, поэтому их удалось спасти сразу. Поиски мальчика продолжаются.

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