РФ усилит интенсивность ударов по одному городу: в ГУР предупредили об угрозе

Оккупанты получили приказ наносить удары по любым гражданским объектам областного центра.

https://glavred.info/ukraine/rf-usilit-intensivnost-udarov-po-odnomu-gorodu-v-gur-predupredili-ob-ugroze-10773845.html Ссылка скопирована

Россия будет наносить удары по Запорожью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Оккупанты получили приказ усилить FPV-удары

Целями должны стать гражданские объекты Запорожья

Российские оккупанты получили приказ активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Оккупанты из состава 58-й армии вооруженных сил государства-агрессора России получили прямой приказ увеличить интенсивность ударов с помощью FPV на оперативной глубине Сил безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении. видео дня

В ГУР добавляют, что, согласно полученным данным, главари российских оккупационных сил требуют, в частности, активизировать террор в Запорожье — наносить удары по любым гражданским объектам областного центра.

Отмечается, что для реализации преступных планов оккупационным подразделениям обещают увеличить объемы поставок ударных дронов-камикадзе.

"Приказ усилить террор против украинцев — еще одно доказательство яростного недовольства вождей государства-агрессора России из-за постоянно растущего уровня ее потерь, а также из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении", — подчеркнули в ГУР.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Угроза FPV-дронов со снарядами

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов ранее заявлял, что оккупанты начали сбрасывать на крыши многоэтажек FPV-дроны с зарядами. Для этого враг использует беспилотники "Гербера".

По его словам, FPV-дроны с зарядами уже были обнаружены на крыше многоэтажного дома в более чем 30 километрах от границы.

"Эти FPV с зарядами сбрасывает беспилотник "Гербера". Предупредите детей и не пытайтесь брать в руки непонятные находки", — подчеркнул "Флеш".

"Гербера" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, днем 18 июня российские войска нанесли баллистический удар по Днепру. В результате атаки ранены девять человек, погиб мужчина. Удар пришелся по частному предприятию.

В ночь на 18 июня в Полтаве прозвучало как минимум шесть взрывов. В городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Информации о повреждении жилых домов в оперативные службы не поступало.

17 июня российские оккупанты нанесли удар дронами по сортировочному хабу "Новой почты" в Сумах. Терминал подвергся атаке двух "Шахедов". В результате попадания возник пожар. Его ликвидировали силы ГСЧС.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред