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Риск прорыва из Беларуси: Украина усилила границу авиацией, спецтехникой и патрулями

19 ноября 2021, 18:58
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Правоохранители учатся примененять силы для прекращения беспорядков и сдерживания толпы на границе.

Украина усилила охрану границы с Беларусью / dpsu.gov.ua

Украина существенно усилила государственную границу с Беларусью в связи с переброской нелегалов из РБ в Евросоюз.

В Черниговской области силы пограничного ведомства и Нацгвардии отрабатывали слаженность действий по реагированию на любые ситуации, которые могут возникать на границе, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Правоохранители провели занятия по личной безопасности и применению сил для прекращения беспорядков и сдерживания толпы людей.

Наращиваются силы и средства, чтобы контролировать границу и сдержать поток мигрантов в случае необходимости. Речь идет и о личном составе с необходимой техникой и средствами, кинологах со служебными собаками, и о технических средствах наблюдения.

В ГПСУ добавили, что также просчитываются и отслеживаются возможные направления, по которым мигрантов могут доставлять в границу. В мониторинге границы также активно используются пилотируемая авиация и беспилотные авиационные комплексы.

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/ dpsu.gov.ua

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркнул, что в Житомирская область работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников.

При этом он отметил, что появление "туристов" накануне в Черниговской области свидетельствует о том, что "уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ".

Глава Нацполиции подчеркнул, что помочь правоохранителям могут и местные жители: "Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу уведомить об этом полицию. Мы проверим, кто они и с какой целью прибыли".

/ dpsu.gov.ua

"И надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Напоминаю о персональной уголовной ответственности в таком случае. Мы четко отслеживаем такие вещи. Ибо никакие деньги не стоят безопасности граждан", - добавил Клименко.

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/ Фейсбук И.Клименко

Кризис на границе Беларуси и Польши

Ранее Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности страны.

Как известно. с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси.

Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

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