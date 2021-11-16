Конфликт на границе с Беларусью: в ВСУ предупредили о рисках новой "горячей точки"

Армия Беларуси / Reuters

Беларусь и Россия, в ходе совместных учений, могут устроить провокации на границе Украины, заявил командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

В интервью BBC News Украина он не исключил в ближайшее время дальнейшую информационную конфронтацию Беларуси и Украины, которая будет происходить по указанию из Москвы.

Генерал-лейтенант предупредил, что в ближайшей перспективе это может иметь угрозу "реальных провокаций на границе во время последующих совместных учений".

"Основной опасностью таких учений является создание искусственных или инспирированных конфликтов на украинско-белорусской границе. Другим опасным фактором следует считать имитацию или демонстрацию возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок войск на территории Беларуси", - подчеркнул украинский офицер.

Он также обратил внимание на то, что Россия решительно настроена превратить белорусскую территорию в свою военную базу.

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Наев добавил, что последние события свидетельствуют на готовность руководства Беларуси идти на уступки Москве по важным для России вопросам в обмен на экономические преференции и удержания власти.

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Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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