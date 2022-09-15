"Родина бросит": у Зеленского высмеяли непризнание россиянами свои паспорта для жителей ОРДЛО

Подоляк / president.gov.ua, УНИАН

Непризнание Россией своих паспортов, которые она выдает на оккупированных территориях Украины, показывает, какой будет судьба владельцев этих документов.

Как пишет Подоляк в Twitter, они становятся изгоями не только в мире, но и в самой стране-агрессоре.

"Российские пограничники массово отказывают в пересечении границы тем, кто получил ru-паспорт на оккупированных территориях, начиная с 2014 года. Такова судьба обладателей российского паспорта - быть изгоями не только в мире, но и в любимой РФ. Они не нужны нигде. "Родина бросит, сынок. Всегда", - написал Подоляк.

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Россия не признает свои паспорта

15 сентября украинская разведка сообщила, что РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории так называемых "ЛДНР", их владельцев не пропускают через границу.

Выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории страны-агрессора.

"Вы никто и зовут вас никак", - заявляют российские пограничники владельцам паспортов РФ, выданных в ОРДЛО.

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