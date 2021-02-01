Роман Мастер и Маргарита не запрещен: в МОН расставили все точки над "і"

Запрет Мастер и Маргарита в Украине / pixabay

Роман Михаила Булгакова Мастер и Маргарита не запрещен в Украине и каждый может приобрести его в магазине. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, запрет касается лишь отдельных издателей.

Таким образом, в МОН опровергли распространенную информацию о якобы запрете романа Мастер и Маргарита в Украине и отметили, что решение Госкомтелерадио о запрете распространения в Украине ряда книг российского издательства не распространяется на произведения классической литературы. Под ограничениями те издатели, "которые популяризируют российских деятелей с антиукраинской позицией".

"В Украине никто не запрещал классических авторов. Каждый может приобрести в книжном магазине различные издания Мастер и Маргарита. Доступ к классическим текстам в нашей стране есть и должно быть беспрепятственным", — заявили в Минобразования.

Как сообщается, подобное искажение информации является одним из инструментов пропаганды.

Читайте такжеВ Украину запретили ввозить Мастера и Маргариту и книги Акунина: чиновник назвал причину

"Украина, соответственно, должна оберегать информационную среду своих граждан от подобных попыток навязывания идеологий и взглядов, выгодных стране-агрессору. Кроме того, в Украине сейчас активно развивается собственное книгоиздательство и поддерживаются писатели, переводчики, издатели. Ведь импорт чужих книг не может быть главным ответом на культурные нужды общества", — говорится в сообщении.

Напомним, некоторые СМИ стали распространять информацию о превышении Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины полномочий относительно выдачи разрешений на ввоз книжной продукции из РФ.

В то же время в Гостелекомрадио заявили, что действуют в соответствии с законодательством, согласно которому предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора.

Российские книги в Украине - о чем ранее сообщал Главред: