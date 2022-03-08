Россия атакует украинские города мощнейшими бомбами свободного падения

Война в Украине / Reuters

Российская авиация использует неуправляемые авиационные бомбы для бомбардировки украинских городов.

По данным украинской разведки, 5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет СУ-34, который бомбил жилые кварталы города Чернигова. Экипаж успел катапультироваться. Штурман погиб, а летчика взяли в плен.

Это Александр Красноярцев, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2 смешанного авиаполка 21 смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ – аэродром Шагол в Челябинске.

Он дал показания, что российским командованием отдаются приказы про бомбовые удары по объектам мирной инфраструктуры и жилым кварталам городов. При этом используется не высокоточное оружие, как утверждают военные начальники и пропагандисты оккупантов, а неуправляемые авиабомбы свободного падения ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500.

Это приводит к сильным потерям среди мирного населения и разрушений объектов гражданской инфраструктуры. И такие бомбардировки – очередное доказательство преступлений против человечности.

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Ракетные обстрелы Харькова

28 февраля Харьков подвергся массированному удару Градами.

В 8 часов утра 1 марта российские захватчики накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате атак погибли семь человек, еще 24 - пострадали.

Также российские военные всю ночь обстреливали жилые кварталы и негражданские объекты в области. Вражеские самолеты СУ-25 бомбили позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), 5-ю ТЭЦ в облцентре, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на улице Клочковской. В результате обстрелов есть погибшие и раненные.

Утром 2 марта в Харькове раздался новый мощный взрыв. Военные РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции. Здание было почти полностью уничтожено.

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