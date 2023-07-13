Россия готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной угрозе

Сообщается, что в Черном море находится 2 надводных и 1 подводный корабли. Общее снаряжение - до 18 ракет типа "Калибр".

https://glavred.info/ukraine/rossiya-gotovit-novyy-massirovannyy-udar-ukraincev-predupredili-o-sereznoy-ugroze-10485391.html Ссылка скопирована

Оккупанты готовят новый удар по Украине / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ, ГСЧС

Украину может ожидать новый удар России. Как сообщают военные, россияне на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана готовят атаку.

"Уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким, на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана, не исключены и дроновые атаки", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Также отмечается, что Россия держит в Черном море 9 кораблей, а в Азовском - 3.

видео дня

При этом в Черном море находится 2 надводных и 1 подводный. Общее снаряжение - до 18 ракет типа "Калибр".

Учитывая это, украинцев призывают не пренебрегать предупреждениями о воздушной опасности, переходить в укрытия.

Также не следует приближаться к неизвестным и подозрительным предметам - в таком случае нужно вызывать специалистов.

Атака РФ 13 июля

Напомним, 13 июля Россия дронами атаковала Киев. Под ударом оказались четыре районы столицы – Соломенский, Шевченковский, Подольский и Дарницкий.

Обломками были повреждены жилые дома. Погиб 1 человек. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Читайте также: