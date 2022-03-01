Россия готовит провокацию, чтобы оправдать введение белорусских войск на территорию Украины

Танки на границе с Украиной / Reuters

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что Россия готовит провокацию, которая станет поводом для введения войск Беларуси на территорию нашего государства.

Согласно разведданным, на данный момент вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 шт.

"Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от Государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", - отмечается в сообщении.

Ранее Главред сообщал, что в СНБО не исключают возможности превентивного удара по военным объектам Беларусси.

Также мы сообщали, что в сеть попала информация о том, кто из руководящих военных частей военно-воздушных сил Беларуси ответственен за бомбардировку мирного населения.

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