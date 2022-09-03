Россия готовится к решающему энергетическому удару - Зеленский

Россия готовится к решающему энергетическому удару - президент / Коллаж УНИАН

Нынешней зимой Россия готовит решающий энергетический удар по странам Европы, говорится в новом обращении президента Владимира Зеленского в субботу, 3 сентября.

"Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу, полностью остановилась прокачка газа по Северному потоку. Для чего они это делают? Россия хочет разрушить жизнь каждого европейца во всех странах нашего континента, хочет ослабить и запугать всю Европу, каждую страну. Где Россия не может сделать силой и оружием, она делает это энергетическим оружием. Пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока еще не может ударить ракетами", - отметил он.

По его словам, чтобы защититься от этого, всем европейским странам нужно еще больше взаимопомощи и единства.

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"Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами должны быть две вещи. Первое - наше единство в защите от страны-террориста, второе - усиление нашего давления на Россию, это и усиление всех уровней санкций и ограничение нефтегазовых доходов России", - добавил Зеленский.

Поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

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