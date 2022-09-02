На Запорожской АЭС останутся шестеро представителей МАГАТЭ

Визит миссии на ЗАЭС длился всего несколько часов. А те участники миссии, которые остались на станции, продолжат начатую вчера работу.
По состоянию на сегодняшний день на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаются шестеро представителей миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
"Мы отправились туда вместе с командой, нас было 14 включительно со мной и экспертами… Нескольких из них вы сейчас видите со мной тут, шесть человек остались на самой АЭС", - сообщил во время брифинга глава МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.
По его словам, визит на ЗАЭС длился всего несколько часов. А те участники миссии, которые остались на станции, продолжат начатую вчера работу.
"Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. На этот раз там будут оставаться два представителя нашей миссии", - добавил Гросси.
Поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.
Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.
Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.
Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.
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