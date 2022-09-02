На Запорожской АЭС останутся шестеро представителей МАГАТЭ

Миссия МАГАТЭ - представители останутся на ЗАЭС / УНИАН, Twitter Гросси

По состоянию на сегодняшний день на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаются шестеро представителей миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

"Мы отправились туда вместе с командой, нас было 14 включительно со мной и экспертами… Нескольких из них вы сейчас видите со мной тут, шесть человек остались на самой АЭС", - сообщил во время брифинга глава МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

По его словам, визит на ЗАЭС длился всего несколько часов. А те участники миссии, которые остались на станции, продолжат начатую вчера работу.

"Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. На этот раз там будут оставаться два представителя нашей миссии", - добавил Гросси.

Поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

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