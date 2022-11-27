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Россия может ударить по критической инфраструктуре уже на следущий неделе - Арахамия

27 ноября 2022, 11:47

Сделайте запас воды, пищи длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки.

Ракетный удар по Киеву
Ракетный удар по Киеву / Суспильне, pixabay

Россияне планируют новые теракты против объектов энергетики уже на следующей неделе.

Экстренные службы и органы власти уже прорабатывают разные сценарии, сообщил нардеп Давид Арахамия в Telegram.

"Проведены многие тренировки, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать. Мы готовимся. Готовятся военные. И мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, пищи длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший Пункт Несокрушимости", - сообщил Арахамия.

Ракетный террор со стороны РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Давид Арахамия
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