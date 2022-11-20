Россия перебрасывает войска с юга на восток Украины: в ВСУ оценили риски масштабного наступления

Войска РФ пока не готовы перейти к полномасштабному наступлению - Игнат / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Агрессор Россия вывела остатки своих резервов с южного фронта и отправляет их на восток Украины. Сейчас линией боевых столкновений стал Днепр. На Донбассе продолжаются серьезные бои, однако говорить о новом полномасштабном наступлении оккупантов пока рано. Москва ставит перед собой задачу принудить Киев к переговорам на своих условиях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сегодня вряд ли можно говорить о новом большом наступлении страны-оккупанта РФ. Однако на Донбассе по-прежнему идут серьезные бои. На некоторых участках линия столкновения стабилизировалась.

"Россияне хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам. О наступлении таком очевидном говорить сейчас, наверное, рано. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия. Кое-где линия стабилизировалась. Сейчас линия боевых столкновений - все-таки река Днепр. Может ли быть более широкое наступление – покажет время", - отметил Игнат.

По его словам, Москва вывела остатки своих резервов с юга и перебрасывает их на восток. При этом оккупанты бросают военную технику на фронт с территории республики Беларусь.

"Наше высшее военное руководство знает, как противодействовать этой ситуации. Выведены резервы, которые у них были на южном фронте. Их противник перебрасывает на восточное направление. Так само, как и некоторое вооружение с территории Беларуси", - подчеркнул Юрий Игнат.

Война России против Украины

Заместитель министра обороны Украины, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов предположил, что ВСУ могут зайти в оккупированный Россией Крым до конца декабря. Согласно его прогнозу, война может завершиться весной 2023 года.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый считает, что войскам РФ поставили задачу оккупации всех районов Донецкой и Луганской области. В случае выхода захватчиков на административные границы областей, они наверняка пойдут в наступление на Запорожскую область.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал странными попытки западных стран убедить Украину пойти на переговоры с Россией в условиях, когда ВСУ владеют инициативой на поле боя и освобождают свои территории.

По его словам, Москва не выходила на Киев с предложением о переговорах, а под предлогом "диалога" хотела бы взять передышку, чтобы потом перейти в новое наступление.

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