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Попытаются захватить Донбасс и Запорожскую область: в ВСУ назвали вероятные планы армии РФ

20 ноября 2022, 11:35

ВСУ срывали все так называемые планы противника и будут делать это дальше, а также приложат усилия, чтобы у врага больше не было намерений по оккупации Украины.

Военные РФ
Военные РФ вероятно попытаются захватить Луганскую и Донецкую области / Фото Минобороны РФ

После ряда поражений российским оккупантам остается одерживать хоть какие-то "победы" только на тактическом уровне. Как прогнозирует спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, в планах российских военных - захват Луганской и Донецкой областей. После чего оккупанты могут нацелиться на взятие всей Запорожской области.

"Поскольку в течение всей войны и даже раньше одним из нарративов российской пропаганды было так называемое "освобождение Донбасса", то понятно, они хотят выйти на границы Луганской и Донецкой области. И, выйдя на эти границы, в их планах возможно, дальше они бы хотели полностью захватить Запорожскую область. По их законам, это же якобы "территория РФ", - сказал Череватый в эфире телемарафона.

Впрочем, по его словам, главным оппонентом в этой схватке являются ВСУ, которые до этого срывали все так называемые "планы противника" и будут делать это дальше, а также приложат усилия для того, чтобы у врага больше не было таких намерений.

Несмотря на все амбиции врага, сейчас в Луганской области российские войска терпят поражение и больше обороняются, чем атакуют, добавил спикер Восточной группировки войск.

Освобождение Херсонской области

11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон.

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