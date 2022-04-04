Россия по-прежнему хочет захватить всю Украину: в Министерстве обороны дали прогноз на боевые действия

замминистра обороны Анна Маляр / facebook.com/ganna.maliar

Российские агрессоры отнюдь не оставили окончательно свои попытки захватить Украину. Поэтому остается риск как эскалации конфликта, так и ракетных ударов, в том числе по крупным городам. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На сегодня враг не оставляет своих намерений и планов захватить Украину. На самом деле сейчас идет ожесточенная борьба и война за каждый сантиметр нашей земли, за каждый населенный пункт. Несмотря на то, что из Киевской и Черниговской, и даже из Сумской областей происходит перемещение и вывод войск, на самом деле это не означает его капитуляцию", – говорит чиновник.

По словам Маляр, враг не вывел окончательно свои войска, а всего лишь начал концентрировать их в других регионах.

"На сегодня действительно остается высокая опасность на Востоке. Это цель врага. Харьков и Харьковская область, Донецкая и Луганская области. Страшные истории из Мариуполя – это тоже цель врага. Есть ракетные удары и по Одессе. Поэтому война продолжается", – отметила чиновница.

Она добавила, что Украина обязательно одержит победу в войне с Россией, но для этого нужно определенное время. И цена такой победы будет широкой.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с отводом российских войск от Киева и Чернигова наблюдается их накопление на Донбассе.

"Мы также видим, что в это время наблюдается накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. И к этому мы готовимся. Мы никому не верим. Ни в единое "красивое" слово, в словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя, и сейчас это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого человека", - заявил Зеленский в видеообращении.