Враг готовит новый удар: Зеленский объяснил план РФ с "отводом" войск от Киева

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с отводом российских войск от Киева и Чернигова наблюдается их накопление на Донбассе.

"Мы также видим, что в это время наблюдается накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. И к этому мы готовимся. Мы никому не верим. Ни в единое "красивое" слово, в словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя, и сейчас это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого человека", - заявил Зеленский в видеообращении во среду вечером.

По его словам, "отведение войск оккупантов от районов Киева и Чернигова и снижение их активности на данных направлениях является следствие изгнания Вооруженными Силами Украины".

"Есть слова о якобы "отведении" российских войск от Киева и Чернигова. О якобы снижение активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не "отведение", а следствие изгнания. Следствие работы наших защитников", - сказал он.

Глава государства также заявил, что в ситуации, в которой в настоящее время пребывает Украина, не должно быть "дискуссий", к которым украинское общество и политикум привыкли в мирное время.

"Если кто-то делает вид, что может поучать наши ВСУ как воевать, как противостоять врагу, то лучше отправиться на поле боя непосредственно", - отметил он.

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Напомним, ранее Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

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