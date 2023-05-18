Россия ракетами обстреливает Харьков: слышны сильные взрывы, под завалами могут быть люди

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание в частный жилой дом.

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Взрывы, ракеты / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

Днем, 18 мая, российские оккупанты начали обстреливать Харьков. Местные власти предупреждают жителей о ракетных ударах по городу.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram сообщил, что предварительно есть "прилет" в селе под Харьковом.

"По предварительной информации, "прилет" был в с. Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек", - написал Синегубов.

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На месте работают все экстренные службы. Данные уточняются.

Взрывы в Харькове

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, российские войска нанесли по городу удары из Белгорода, предварительно, из ЗРК С-300.

Мельник также предупредил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.

Ракетная атака Росси на Украина 18 мая

В ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине - выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.

В Воздушных силах Украины сообщили, что с 21.00 17 мая по 05.30 18 мая 2023 года российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

"Из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущены 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море – 6 крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 29 крылатых ракет.

Также сбиты 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА.

Смотрите видео о том, как РФ атакует Украину ракетами:

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