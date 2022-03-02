Россия выпустила в небо Украины около 400 ракет за шесть дней

РФ выпустило 400 ракет над Украиной / УНИАН

В оборонном ведомстве США заявили, что Россия с начала полномасштабной военной агрессии выпустила на территорию Украины более 400 ракет.

Отмечается, что по состоянию на 1 марта Российская Федерация выпустила в небо Украины около четырех сотен ракет. Об этом сообщает источник в Минобороны США, со ссылкой на CNN.

Также отмечается, что украинская ПВО держит оборону. Она жизнеспособная и не поврежденная. Оборона смогла отразить атаку 29 самолетов и обезвредить множество ракет.

В ведомстве также подчеркнули, что российские оккупанты не достигли преимущества в небе, однако есть районы, где у украинской стороны есть слабые точки.

Ранее мы писали, что Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что Россия готовит провокацию, которая станет поводом для введения войск Беларуси на территорию нашего государства.

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Также Главред сообщал, что российские военные устраивают саботаж на собственных транспортных средствах, чтобы избежать боевых действий.

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