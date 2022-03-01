Массовая сдача в плен и саботаж: Пентагон об оккупационных частях РФ

Разбитая техника РФ в Украине / Reuters

Из-за плохого морального духа, а также нехватки топлива и продовольствия нередки случаи массовой сдачи в плен военных РФ в Украине.

Кроме того, российские военные устраивают саботаж на собственных транспортных средствах, чтобы избежать боевых действий, заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет газета New York Times.

"По словам чиновника, некоторые целые российские подразделения сложили оружие без боя после того, как столкнулись с удивительно жесткой украинской обороной. Значительную часть российских военнослужащих составляют молодые призывники, плохо обученные и плохо подготовленные к полномасштабному штурму. По словам чиновника, в некоторых случаях российские военнослужащие умышленно проделывали дыры в бензобаках своих машин, предположительно, чтобы избежать боя", - пишет газета.

"Эти факторы могут помочь объяснить, почему российские силы, в том числе зловещая 40-мильная (60 км) колонна танков и бронетехники возле Киева, столицы Украины, в последние день или два почти сползли, заявили официальные лица США", - говорится в статье.

Кроме того, по словам представителя Пентагона, помимо решения проблемы нехватки топлива, продовольствия и запасных частей, российские командиры, возглавляющие эту бронетанковую колонну в направлении Киева, возможно, также "перегруппировывают и переосмысливают" свои боевые планы, внося коррективы на лету, чтобы набрать обороты для "неизбежного броска в ближайшие несколько дней, чтобы окружить и в конечном итоге захватить столицу".

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"У них есть много мощи", — сказал представитель Пентагона, добавив, что 80 процентов из более чем 150 000 российских военнослужащих, сосредоточенных на границах Украины, теперь присоединились к боевым действиям.

"Но американские аналитики были поражены "поведением, не склонным к риску" таких крупных сил, сказал представитель Пентагона. Россия высадила морской десант, чтобы захватить Мариуполь, ключевой портовый город на Азовском море, но высадила десант примерно в 40 милях от города. Это дало русским дополнительное время и пространство для организации вторжения, но также дало защитникам города время на подготовку. Хваленым российским военно-воздушным силам еще только предстоит добиться превосходства в воздухе над Украиной, поскольку российским военным самолетам противостоят украинские истребители, а на удивление устойчивый и мощный комплекс противовоздушной обороны, от переносных зенитных ракет "Стингер" до гораздо более мощного зенитного оружия", - цитирует представителя Пентагона издание.

Украина не пойдет на территориальный раздел государства. У Киева есть три условия – прекращение войны, остановка огня и вывод российских войск. Ни при каких вариантах не рассматривается возможность нахождения на территории украинского государства военных подразделений агрессора. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Он сказал о том, что у Киева есть три условия по завершению российско-украинского военного конфликта.

"Наши условия просты… Общий тренд такой: прекращение войны, прекращение огня и вывод войск", - отметил Арестович.