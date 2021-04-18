Россияне поменяли правила въезда в захваченный Крым

Оккупационные власти полуострова изменили правила для въезда, которые были введены еще в минувшем году сразу после начала коронавирусной пандемии.
Назначенные россиянами в захваченном полуострове Крым чиновники изменили правила для въезда, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Крым.Реалии.
С 17 апреля 2021 года всех "иностранных граждан и лиц без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию об этом на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, прибывшим необходимо будет в обязательно порядке заполнять электронную анкету, которая была опубликована на вышеупомянутом портале.
Соответствующий порядок был прописан в изменениях, которые были внесены руководителем оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым в "указ о введении режима повышенной готовности".
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Водная блокада Крыма – о чем сообщалось ранее:
- 15 марта самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма обвинили Украину в водной блокаде полуострова и намерены в судебном порядке взыскать с Киева от 10 до 20 триллионов рублей. Это приблизительно 136-270 миллиардов долларов США.
- 25 марта глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина сможет рассматривать вопрос поставки воды в аннексированный Россией Крым только в случае возникновения там гуманитарной катастрофы.
- 27 марта так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя заявление Кравчука, заявил, что Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением.
- 28 марта так называемый глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами: Андрею Сенченко, Рефату Чубарову, Мустафе Джемилеву.