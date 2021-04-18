Россияне поменяли правила въезда в захваченный Крым / ГПСУ

Назначенные россиянами в захваченном полуострове Крым чиновники изменили правила для въезда, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Крым.Реалии.

С 17 апреля 2021 года всех "иностранных граждан и лиц без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию об этом на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, прибывшим необходимо будет в обязательно порядке заполнять электронную анкету, которая была опубликована на вышеупомянутом портале.

Соответствующий порядок был прописан в изменениях, которые были внесены руководителем оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым в "указ о введении режима повышенной готовности".

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