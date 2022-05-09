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Россияне ринулись на поиски своих в Украине: поступило 32 тысячи обращений – МВД

9 мая 2022, 10:56

Матери и родные российских солдат не знают что с ними и где они находятся.

Пленные
Россияне ринулись на поиски своих в Украине / Генштаб ВСУ

Министерство внутренних дел Украины получило в общей сложности около 32 тысяч обращений по розыску российских солдат.

Около 12 тысяч из таких обращений поступили на "горячую линию" доверия ведомства, заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, пишет Укринформ.

"Я бы не сказал, что это сейчас такое массовое явление (когда в МВД звонят родственники российских солдат по поводу их розыска – ред.). Действительно, была большая такая массовость где-то в начале марта, а сейчас это уже более обычная ситуация", - рассказал Андрусив.

По его словам, большая часть обращений была получена из спецбота от Телеграмм-канала "Ищи своих".

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Отвечая на вопрос, что россияне спрашивают у МВД, и что они хотят от представителей украинской власти, он отметил, что эти лица оставляют контакты своих солдат – мужчин, сыновей, которых они ищут, и по которым у них нет никакой информации.

Напомним, по состоянию на утро 9 мая цифра потерь России среди личного состава перевалила за 25 тысяч.

Потери России / Генштаб ВСУ

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