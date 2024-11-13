Россияне в форме ВСУ пытались прорваться на Харьковщине - Генштаб

Российские оккупанты в четыре волны пытались прорвать оборону бойцов ВСУ на Купянском направлении, рассказали в Генштабе.

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Оккупанты в четыре волны пытались прорвать оборону бойцов ВСУ на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 61-я Отдельная Механизированная Степная бригада, 4 отдельная танковая бригада

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Войска РФ предприняли попытку прорыва на Купянском направлении

Некоторые российские солдаты были переодеты в форму ВСУ

Украинские защитники уничтожили всю бронетехнику РФ и ликвидировали значительную часть живой силы

В среду, 13 ноября, войска РФ пытались прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Часть оккупантов была переодета в форму Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"Начиная с 14.30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны", - говорится в сообщении.

В атаках противник привлек около 15 единиц техники, в том числе танки, боевые бронированные машины и установку для разминирования УР-77. Однако атаки россиян закончились провалом.

"Следует отметить, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением", - отметили в Генштабе.

Несмотря на хитрости с переодеванием, российские штурмовые группы не смогли достичь успеха. Украинские защитники, благодаря высокому профессионализму, остановили врага, уничтожили всю бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы РФ.

"Стоит отметить профессионализм и слаженность наших пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БпЛА. Благодарность всем воинам за смелость и стойкость", - добавил Генштаб.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, следующие несколько месяцев войны в Украине будут решающими. Ожидается, что до декабря линия фронта сдвинется на 30-35 км, пишет Financial Times.

Также спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские войска активизировали наступательные действия на Запорожском направлении, особенно на Времовском выступе, где несколько дней подряд штурмуют украинские позиции. Силы обороны Украины проводят стабилизационные действия для сдерживания врага.

Кроме этого, Россия перебрасывает подготовленные штурмовые группы на передовые позиции на юге Запорожской области, но масштабного наступления пока не осуществляет. По словам представителя УДА "Юг" Сергея Братчука, оккупанты активизируются на Времовском выступе и пытаются атаковать в направлении Большой Новоселки.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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