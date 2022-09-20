"Российская армия не самая мощная": Зеленский назвал условие деоккупации Украины

Владимир Зеленский / president.gov.ua

США могут оказать давление на страны, которые хотят "остаться в стороне" от войны в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Как можно помочь нам больше? Нужно оказывать давление на некоторые государства в мире, которые могут нам сейчас помочь – у них есть та артиллерия, которая нам нужна, и соответствующее вооружение. И тут США могли бы оказать давление", – подчеркнул он в ходе видеообщения во вторник с 42-м президентом США Биллом Клинтоном во время The Global Clinton Initiative.

По его словам, он обсуждал данный вопрос с американскими конгрессменами и на уровне президента США.

"Есть некоторые государства, которые хотят сегодня быть в стороне. Но нельзя в войне агрессора, в войне колонизаторского государства – России, которая ведет именно такую войну против нас, оккупацию открытую, балансировать между добром и злом. Нужно выбрать сторону. Нельзя быть посредине", - добавил президент.

"Как только мы получили то, что нам действительно могло помочь, мы сразу показали результат - деоккупацию Харьковской области. Это именно тот пример, который подчеркивает, что российская армия не самая мощная, если напротив нее соответствующее государство, которое готово и не боится ее. Мы практикой это показываем", - резюмировал Зеленский.

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

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