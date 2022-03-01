Российские оккупанты обстреляли жилые квартали Мариуполя

Российские войска обстреливают Мариуполь / 0629.com.ua

Российская армия произвела обстрел мирных районов Мариуполя. В результате военного теракта пострадали несколько домов и школа.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, обстрелам снова подверглись жилые дома в Левобережном районе, а также территория КП "Коммунальщик".

На данный момент число пострадавших уточняется.

"Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 год оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападения фашистов. Отразим и сейчас. Выгоним с нашей земли оккупантов, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим", - заявил Бойченко.

Напомним, в Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город остался без электричества.

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