Российские оккупанты убили известного украинского экс-футболиста

На фронте в жестоком бою с русскими оккупантами погиб бывший футболист Виталий Зализняк. О его гибели сообщила Украинская ассоциация футбола.
Сообщается, что 50-летний воин со своими побратимами попал под вражеский обстрел в районе поселка Зализничное.
Виталий Зализняк был уроженцем Кривого Рога, но футбольную карьеру перед развалом СССР начал на позиции защитника в клубе "Смотрич" из Каменец-Подольского. В 1993-м присоединился к "Шахтеру" из Павлограда, а полноценно раскрылся в "Металлурге" из Новомосковска. Потом его пригласил мариупольский "Металлург". И в сезоне-1998/99, а затем-1999/2000 Зализняк играл в составе клуба в Высшей лиге.
Потом он играл в "Торпедо" (Запорожье) и "Сталь" из Днепродзержинск (ныне ‒ Каменское). А завершил карьеру в Никополе, в местном ФК "Электрометаллург-НЗФ". Хотя и потом продолжал играть за команду ветеранов в Новомосковске.
После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина решил защищать Украину с оружием в руках. Зализняк получил специальность наводчика пулеметного отделения взвода огневой поддержки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что погиб известный украинский писатель. На фронте погиб писатель Максим Петренко, воевавший в рядах Нацгвардии. Летом 2022 года его объявили пропавшим без вести, но близкие надеялись, что он в плену. 6 ноября экспертиза ДНК подтвердила гибель бойца.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в боях за Украину героически погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе. С февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне ВСУ.
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