Российские захватчики в Харькове обстреляли поезд с беженцами/ скриншот из видео

Российские агрессоры продолжают вести немилосердные расправы с мирным населением Украины. В этот раз захватчики обстреляли эвакуационный поезд с украинцами, которые пытались уехать из Харькова. . На кадрах видны перепуганные люди, которые всеми силами пытались уехать из города, который уже несколько дней страдает от круглосуточных обстрелов российской армии-агрессора.

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Напомним, ранее в 08.00 1 марта российские захватчики накрыли Харьков массированными ракетными ударами. Одна из ракет прилетела на площадь Свободы в центре города и попала в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате атак погибли семь человек, еще 24 - пострадали.

Также российские военные всю ночь обстреливали жилые кварталы и негражданские объекты в области. Вражеские самолеты СУ-25 бомбили позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), 5-ю ТЭЦ в облцентре, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на улице Клочковской. В результате обстрелов есть погибшие и раненные.

Утром 2 марта в Харькове раздался новый мощный взрыв. Военные РФ нанесли ракетный удар по областному управлению полиции. Здание было почти полностью уничтожено.