Российский десант попытался высадиться под Одессой: враг отступил с потерями

Войска / Reuters

Сегодня в районе Коблево, около 40 километров от Одессы, попытался высадиться российский десант.

В бой с врагом вступила 28-я механизированная бригада имени "Рыцарей Зимнего похода", вынудив его отступить с потерями, пишет издание Думская.

"Как сообщили изданию командование бригады, вечером 25 февраля российская армия попыталась высадить в районе Коблево морской и воздушный десант", - говорится в сообщении.

В результате попытка врага высадить десант была пресечена.

Противник отступил, потеряв убитыми не менее 20 человек.

Реклама

Что происходит в Украине 25 февраля

Враг пытается прорваться в Киев, возле Бучи ВСУ остановили российскую колонну. По последним данным, оккупанты были вынуждены покинуть свою военную технику возле Бучи и отступить.

Николаевская ОГА заявила про прорыв оккупантов со стороны Херсона. Губернатор Ким заявил, что украинские воины готовы принять бой.

Киев вступил в фазу обороны из-за вторжения россиян, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он призвал жителей города не выходить из домов или укрытий.

При этом оккупанты потеряли более 1000 военных за сутки. Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта.