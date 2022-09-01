Российский командир случайно сжег своих элитных разведчиков: его "спасли" ВСУ

Российский командир случайно сжег своих элитных разведчиков / скриншот

На территории временно оккупированной Херсонщины оккупанты погибли от дружеского огня, вызванного некомпетентностью со стороны командования.

Группа российских разведчиков сгорела в посадке в результате сокрушительного обстрела своими же зажигательными снарядами, пишет 24 канал.

По информации издания, во время боевого выхода российской разведгруппы командир одного из передовых подразделений получил приказ из штаба обстрелять позиции ВСУ зажигательными снарядами. Офицер передал координаты артиллерии, но совершил в них ошибку, на которую ему указали подчиненные, но артиллерия врага отработала по той точке, на которую указал неопытный командир.

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Все снаряды ушли в посадку, где скрывались русские разведчики-спецназначения.

От наказания командира "спасли" бойцы ВСУ

В ночь перед выездом в Херсонскую область в место, где находились руководители оккупационной армии, прилетели ракеты GMLRS. Практически все предназначенные для работы в комиссии по расследовании инцидента погибли. Те же, кому удалось выжить, мгновенно забыли о своих планах и сосредоточились на собственном выживании.

Напомним, украинские военные регулярно уничтожают склады российских захватчиков, где бы оккупанты не пытались их спрятать. Так, один из складов был уничтожен 24 августа, а накануне этого, 23 августа, воинам ВСУ удалось уничтожить еще один склад боеприпасов врага – в Нововоскресенском на Херсонщине.

Еще перед этим, 22 августа, защитники Украины уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Тогда же украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе и системам ПВО в Новой Каховке.

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