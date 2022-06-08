"Рядом руины и трупы всплывают": оккупанты зазывают приезжать на отдых возле разрушенного Мариуполя

Оккупанты стали зазывать отдыхающих, несмотря на то, что Седово находится совсем недалеко от разрушенного Мариуполя.
Курортный городок Седово, который находится под оккупацией ДНР, рядом с разрушенным Мариуполем, живет своей жизнью.
Оккупанты цинично продолжают себя вести и стали зазывать отдыхающих, несмотря на то, что находится он совсем недалеко от разрушенного Мариуполя. Недавно поселок и вовсе закрыли, так как тех, кто работал на КПП курорта, забрали на войну, но "элиту" все равно пускают, пишет РБК-Украина.
Несмотря на запрет въезда, местные жители предлагают "доступ до моря" и жилье в частном секторе.
Интересно, что объявления о сдаче жилья для курортников и далее всплывают в местных Telegram-каналах, хотя город официально и закрыли с 1 июня по 1 июля.
Причина тому, якобы из-за трудностей с организацией регистрации въезжающих на блокпосту (именно так, въезд в ДНРовский курорт был по пропускам и раньше).
"Личный состав, который занимался этой работой в прошлые годы, сейчас задействован на Мариупольском направлении. Для проведения мероприятий по фильтрации граждан с "освобожденных территорий", - сообщили в местном паблике.
Впрочем, как пишут в сети "самок ментов" погреться на пляже все же пускают.
В сети шутят, что для россиян отдых, когда рядом всплывают трупы - в пределах нормы.
Война в Украине
Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.
"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.
Смотрите онлайн новости Донбасс
Читайте также:
- В Мариуполе оккупанты не дают людям воду, зато щедро поливают газоны
- Вот он - нацизм: в Мариуполе нельзя выйти на улицу без справки о "фильтрации"
- Рашисты закрыли Мариуполь на карантин, в городе свирепствует эпидемия