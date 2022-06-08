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"Рядом руины и трупы всплывают": оккупанты зазывают приезжать на отдых возле разрушенного Мариуполя

8 июня 2022, 19:07

Оккупанты стали зазывать отдыхающих, несмотря на то, что Седово находится совсем недалеко от разрушенного Мариуполя.

Седово пару лет назад / facebook.com

Курортный городок Седово, который находится под оккупацией ДНР, рядом с разрушенным Мариуполем, живет своей жизнью.

Оккупанты цинично продолжают себя вести и стали зазывать отдыхающих, несмотря на то, что находится он совсем недалеко от разрушенного Мариуполя. Недавно поселок и вовсе закрыли, так как тех, кто работал на КПП курорта, забрали на войну, но "элиту" все равно пускают, пишет РБК-Украина.

Несмотря на запрет въезда, местные жители предлагают "доступ до моря" и жилье в частном секторе.

Интересно, что объявления о сдаче жилья для курортников и далее всплывают в местных Telegram-каналах, хотя город официально и закрыли с 1 июня по 1 июля.

Причина тому, якобы из-за трудностей с организацией регистрации въезжающих на блокпосту (именно так, въезд в ДНРовский курорт был по пропускам и раньше).

"Личный состав, который занимался этой работой в прошлые годы, сейчас задействован на Мариупольском направлении. Для проведения мероприятий по фильтрации граждан с "освобожденных территорий", - сообщили в местном паблике.

Впрочем, как пишут в сети "самок ментов" погреться на пляже все же пускают.

В сети шутят, что для россиян отдых, когда рядом всплывают трупы - в пределах нормы.

Война в Украине

Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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