С такой скоростью, как это сделала СБУ, Украина в этой войне обменный фонд еще не пополняла - эксперт

https://glavred.info/ukraine/s-takoy-skorostyu-kak-eto-sdelala-sbu-ukraina-v-etoy-voyne-obmennyy-fond-eshche-ne-popolnyala-ekspert-10588871.html Ссылка скопирована

Захватив в плен 102 россиянина за раз, СБУ значительно пополнила обменный фонд и еще раз доказала, что качественно работает не только против агентов в тылу, но и на линии фронта. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"СБУ еще раз доказала, что является одной из основных структур Сил обороны. Теперь Служба не только задерживает сотнями российских агентов в тылу, но и захватывает сотни пленных, воюя на самых тяжелых участках фронта, теперь и на Курщине", - считает эксперт.

Политолог подчеркивает, что с такой скоростью, как это сделала СБУ, мы в этой войне обменный фонд еще не пополняли. "102 пленных, которых захватили подчиненные Малюка - это в перспективе 102 наших солдата, которые будут спасены из российского плена. Интересно, что кроме бойцов 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ в плен к СБУ попали и представители так называемого "подразделения "Ахмат"", - акцентирует эксперт.

видео дня

Голобуцкий отмечает, что Служба регулярно не только захватывает пленных, но и уничтожает дорогостоящую российскую техники. "Практически одновременно с новостью о более сотни пленных, стало известно, что военные контрразведчики уничтожили редкую РЛС "Каста" ценой $60 миллионов. Отмечу, что стоимость уничтоженной подчиненными Малюка техники реально идет на миллиарды. Одних танков подбито уже более тысячи. И каждая уничтоженная единица техники имеет подтверждение.Там, где появляются спецы Службы - гарантированно будет уничтожена техника "русни", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что воины ЦСО "А" зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой и оружейной. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред