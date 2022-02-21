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С участием Совбеза ООН, ФРГ и Турции: Украина предложила новый формат по Донбассу

21 февраля 2022, 13:42
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Дмитрий Кулеба предложил провести саммит для урегулирования на Донбассе.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Reuters

Украина предлагает новый формат переговоров по урегулированию на Донбассе при участии Совбеза ООН.

В переговорном процессе могут принять участие пять постоянных членов Совбеза ООН, Украина, Германия, а также Турция, цитирует министра иностранных дел Дмитрия Кулебу пресс-служба МИД.

Он уверен в том, что именно такой формат является оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границы Украины.

"Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудил ситуацию вокруг наращивания числа войск РФ на границе с Украиной с президентом России Владимиром Путиным.

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Макрон и Путин в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились о необходимости найти дипломатическое решение украинского кризиса.

Министры иностранных дел двух стран встретятся с этой целью в ближайшее время и будут работать над возможным саммитом на высшем уровне с Россией, Украиной и союзниками для установления нового порядка безопасности в Европе, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Во время телефонных президенты договорились организовать встречу трехсторонней контактной группы по Украине "в ближайшие часы".

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