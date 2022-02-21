С участием Совбеза ООН, ФРГ и Турции: Украина предложила новый формат по Донбассу

Дмитрий Кулеба предложил провести саммит для урегулирования на Донбассе.
Украина предлагает новый формат переговоров по урегулированию на Донбассе при участии Совбеза ООН.
В переговорном процессе могут принять участие пять постоянных членов Совбеза ООН, Украина, Германия, а также Турция, цитирует министра иностранных дел Дмитрия Кулебу пресс-служба МИД.
Он уверен в том, что именно такой формат является оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границы Украины.
"Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудил ситуацию вокруг наращивания числа войск РФ на границе с Украиной с президентом России Владимиром Путиным.
Макрон и Путин в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились о необходимости найти дипломатическое решение украинского кризиса.
Министры иностранных дел двух стран встретятся с этой целью в ближайшее время и будут работать над возможным саммитом на высшем уровне с Россией, Украиной и союзниками для установления нового порядка безопасности в Европе, говорится в сообщении Елисейского дворца.
Во время телефонных президенты договорились организовать встречу трехсторонней контактной группы по Украине "в ближайшие часы".
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