Прекращение огня на Донбассе: Макрон и Путин договорились о саммите по безопасности

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудил ситуацию вокруг наращивания числа войск РФ на границе с Украиной с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон и Путин в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились о необходимости найти дипломатическое решение украинского кризиса, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Министры иностранных дел двух стран встретятся с этой целью в ближайшее время и будут работать над возможным саммитом на высшем уровне с Россией, Украиной и союзниками для установления нового порядка безопасности в Европе, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Во время телефонных президенты договорились организовать встречу трехсторонней контактной группы по Украине "в ближайшие часы", говорится в сообщении Елисейского дворца.

Встреча необходима для того, чтобы все заинтересованные стороны "подтвердили свою приверженность прекращению огня" на линии соприкосновения.

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Кроме того, президенты Франции и РФ договорились возобновить работу в нормандском формате "на основе обменов мнениями и предложений, сделанных Украиной в последние дни", сообщили в представительстве французского президента.

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Ранее сообщалось о том, что после переговоров с Путиным лидер Франции позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В ходе переговоров Зеленский заявил Макрону, что выступает за введение режима тишины и созыв контактной группы.

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