СБУ ликвидировали диверсионные группы в 5 областях Украины

Занимались подрывной работой в тылу и расшатывали внутреннюю обстановку в стране.
За последние несколько дней Службе безопасности Украины удалось выявить несколько ДРГ в пяти украинских областях.
В пресс-службе СБУ отметили, что российские оккупанты стараются привлечь к шпионажу и разведывательной деятельности бывших военных.
Сообщается, что в Донецкой области задержана группа диверсантов из Крыма, которые занимались поиском информации о блокпостах и позициях ВСУ. В их обязанностях была также подготовка плацдарма для дальнейшей зачистки силам РФ.
В Харьковской области задержан корректировщик огня, который направлял обстрелы на военную и жилую инфраструктуры.
В Закарпатской области поймали шпиона, который собирал информацию о настроениях граждан и их отношении к России.
В Днепре задержаны два поклонника "русского мира". Один фотографировал военные объекты, второй собирал информацию о блокпостах и ставил метки в Google-картах.
В Киеве задержаны двое пропагандистов с пророссийскими и пробелорусскими взглядами. Они передавали информацию вражеской стороне и расшатывали внутреннюю обстановку в стране.
Ранее Главред писал, что Минобороны России издало приказ вывозить тела своих военных из Украины и закапывать их в братских могилах.
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